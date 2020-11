23 Novembre 2020

Project financing per manifestazione di interesse finalizzata alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di riduzione dei fanghi e valorizzazione della biomassa legnosa per la produzione energia rinnovabile in circolarità ad Alessandria, per un perido di quattro anni. Ente appaltante: AMAG spa. Importo: n.d. Scadenza: 15/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi