3 Febbraio 2020

Avviso per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione del comune di Sant’Andrea di Conza (AV). Procedura negoziata svolta in modalità telematica mediante r.d.o. del mepa. Importo: 37.860 euro Scadenza: 10 febbraio 2020 Bando (zip)