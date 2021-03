4 Marzo 2021

Fornitura in opera di due impianti biogas l’affidamento della fornitura in opera di n. due impianti tecnologici di upgrading del biogas proveniente dal comparto di digestione anaerobica e relativa manutenzione. Durata in mesi: 30. Esecuzione a livello nazionale. Ente appaltante: ACEA S.p.A. Importo: 5.807.000 € Scadenza: 5/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

