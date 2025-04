Avviso di lavori per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 1,527 MW da realizzarsi presso le aree di proprietà del Centro agroalimentare Roma. Ente appaltante: CAR S.C.P.A. Centro agroalimentare Roma. Importo: 3.164.454 € Scadenza: 5/5/2025 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]