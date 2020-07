28 Luglio 2020

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione, assunzione della figura di terzo responsabile, degli impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti a pannelli solari e addolcitori a servizio di n° 37 edifici comunali di Venaria Reale (TO), mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica […]