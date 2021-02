12 Febbraio 2021

Manifestazione di interesse da presentarsi esclusivamente tramite piattaforma telematica Net4market per l’affidamento del servizio di ‘manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici’ mediante procedura negoziata presso il Comune di Formia (LT). Importo: 137.010 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

