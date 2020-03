11 Marzo 2020

Bando di gara per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto avente oggetto la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e implementazione del servizio di smart city per il comune di Montegiordano (CS). Durata: 20 anni. […]