18 Febbraio 2021

Avviso esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di project financing per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Villarosa (EN). Importo: n.d. Scadenza: 29/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

