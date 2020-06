24 Giugno 2020

Avviso manifestazione di interesse per presentazione proposte di project financing, nella forma di partenariato pubblico privato per il servizio di gestione, manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica a San Nicandro (FG), per un periodo di 20 anni. Importo: 494.390 € Scadenza: 20/7/2020