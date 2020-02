28 Febbraio 2020

Avviso per l’affidamento in PPP (concessione) tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del dlgs 50/2016, per l’affidamento in concessione della progettazione e della realizzazione di interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa gestione e fornitura energia elettrica, degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici e integrazione servizi smart city Opera (MI). […]