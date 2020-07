3 Luglio 2020

Avviso finalizzato all’individuazione di tre imprese per la costituzione di associazioni temporanee di impresa con mandato speciale, con garda uno s.p.a. in qualità di capogruppo, per l’esecuzione di opere edili su impianti di illuminazione pubblica. Tre lotti. Ente appaltante: Garda Uno spa. Importo: 267.268 € Scadenza: 7/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi