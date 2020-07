6 Luglio 2020

Id sintel: 126338867. Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe i) a Castello D'Agogna (PV). Importo: 228.523 € Scadenza: 17/7/2020