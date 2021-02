23 Febbraio 2021

Accordo quadro con unico operatore per lavori di costruzione, smantellamento, manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana (TN). Importo: 93.009 € Scadenza: 8/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

