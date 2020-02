6 Febbraio 2020

Illuminazione del parco denominato luogo dei 4 punti cardinali a Taino (VA). Lavori di consolidamento di scavi, impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua (classe i). Importo: 116.237 euro Scadenza: 20 febbraio 2020 Bando (zip)