14 Luglio 2020

Avviso pubblico esplorativo del comune di Torrazza Piemonte (TO) per l’individuazione di figure professionali esperte in materia per l’affidamento diretto di incarichi professionali per la realizzazione dei seguenti interventi: – costruzione nuovo loculario progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione; – manutenzione straordinaria tetto palestra comunale e […]