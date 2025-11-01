INFODATA ENERGIA

Home > I numeri della rivista bimestrale QualEnergia

I numeri della rivista bimestrale QualEnergia

  • 1 Novembre 2025

N.4/2025 (settembre-ottobre)

IL PREZZO DELL’INERZIA

Focus: Clima. L’incertezza

 

 

N.3/2025 (luglio-agosto)

RINNOVABILI COMPETITIVE. NUCLEARE IN CERCA DI UN RUOLO

Focus: Industria & Finanza

 

 

N.2/2025 (maggio-giugno)

TRUMP: BLACKOUT SU SCIENZA E CLIMA. E IN EUROPA RETI A RISCHIO

Focus: Energia nucleare

 

 

N.1/2025 (febbraio-marzo)

CLIMA. CINA VINCENTE, USA AMMACCATI, UE SI DIFENDE

Focus: Speciale KEY-The Energy Transition Expo

 

 

N.5/2024 (novembre-dicembre)

DONALD TRUMP. FRENATA SUL CLIMA. SOGNANDO MARTE CON ELON MUSK

Focus: Clima: la grande incognita

 

 

N.4/2024 (settembre-ottobre)

LE RINNOVABILI VOLANO. E ORA I BIG OIL PUNTANO SULLA DISINFORMAZIONE

Focus: Energie circolari

 

 

N.3/2024 (giugno-luglio)

EUROPA GREEN IN SALITA. ELEZIONI, MERCATI E CONTESTI INTERNAZIONALI. AUMENTANO LE SFIDE

Focus: Economia circolare e rinnovabili

 

N.2/2024 (aprile-maggio)

EUROPA AL VOTO. RALLENTAMENTO POSSIBILE, MA LA CORSA GREEN PROSEGUE

Focus: Comunità rinnovabili

 

 

N.1/2024 (febbraio-marzo)

RILANCIO RINNOVABILE. È ORA DI SPINGERE SULLA DECARBONIZZAZIONE

Focus: Speciale KEY 2024

 

 

N.5/2023 (novembre-dicembre)

COP28. OCCHI SUL CLIMA. IL MONDO FOSSILE INIZIERÀ A RIMETTERE IN DISCUSSIONE LE PROPRIE STRATEGIE?

Focus: Clima

 

N.4/2023 (settembre-ottobre)

EMERGENZA CLIMA PREOCCUPANTE. MA SI FANNO STRADA RAPIDAMENTE TECNOLOGIE INTERESSANTI

Focus: Speciale Ecomondo 2023

 

N.3/2023 (luglio-agosto)

L’ONDA NERA. IL FRONTE ANTI-GREEN SI COMPATTA IN EUROPA

Focus: Mobilità sostenibile

 

 

N.2/2023 (maggio-giugno)

LA SFIDA DEL NUOVO PNIEC. PASSO AVANTI O DELUSIONE

Focus: Rinnovabili al decollo

 

 

N.1/2023 (febbraio-marzo)

RIPARTENZA RINNOVABILE. PRIMI RISULTATI IN ITALIA E ACCELERAZIONE IN VISTA

Focus: Speciale K.EY – The Energy Transition Expo

 

 

N.5/2022 (novembre-dicembre)

GOVERNO MELONI. DALLO SBLOCCO DEL GAS A QUELLO DELLE RINNOVABILI

Focus: La corsa delle rinnovabili

 

 

Per informazioni su abbonamento versione cartacea scrivere a: Abbonamenti La Nuova Ecologia – [email protected]

