20 Aprile 2020

Manifestazione di interesse per l’affidamento degli incarichi di direzione dei lavori per gli interventi di messa in sicurezza elettrica e meccanica, adeguamento energetico con totale riconversione a led e gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica, compresa la fornitura di energia elettrica sul territorio del comune di Sanluri (VS) affidato mediante project financing. Importo: 879.511 […]