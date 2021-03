3 Marzo 2021

Procedura diretta, ai sensi dell’art. 36. comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato, per l’individuazione di impresa idonea a cui affidare il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione e dell’impianto di illuminazione votiva nel cimitero comunale di Mistretta (ME) per mesi 7, anno 2021. Importo: 35.346 […]

