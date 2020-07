14 Luglio 2020

Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica a Gambolò (PV). Importo: 730.430 € Scadenza: 29/7/2020 Bando (zip)