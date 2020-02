17 Febbraio 2020

Bando di gara in project financing per l’affidamento in concessione dei servizi aventi ad oggetto la gestione e l’efficientamento energetico per la pubblica illuminazione del comune di Monteleone di Puglia (FG). Durata massima della concessione: 25 anni. Importo: 500.000 euro Scadenza: 23 marzo 2020 Bando (zip)