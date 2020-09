22 Settembre 2020

Bando di gara per l'affidamento in concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione a Mamoiada (NU), delle relative progettazione ed esecuzione delle opere, per la durata di 240 mesi. Importo: 2.081.960 € Scadenza: 3/11/2020 Bando (zip)