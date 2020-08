11 Agosto 2020

Avviso non vincolante finalizzato all'individuazione promotore per gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione relativa fornitura di energia elettrica, esecuzione lavori riqualificazione di impianti con conversione a led dei centri luminosi a Gemonio (VA). Previsto canone annuale. Importo: n.d. Scadenza: 17/9/2020 Bando (zip)