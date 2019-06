11 Giugno 2019

Avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati alla fornitura installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati nel Comune di Due Carrare (PD). Importo: n.d. Scadenza: 28 giugno 2019 Bando (zip)