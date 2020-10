12 Ottobre 2020

Procedura negoziata per affidamento tramite procedura di dell’appalto avente ad oggetto la concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Bassignana, Fiondi e Mugarone (AL), per il periodo dal 01/12/2020 al 30/11/2030 (durata: 10 anni). Importo: n.d. Scadenza: 28/10/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi