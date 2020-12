21 Dicembre 2020

Bando di gara per la concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione per 18 anni, comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica per Comune di Cellere (VT). Importo: 72.713 € Scadenza: 15/1/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

