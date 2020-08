19 Agosto 2020

Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del d.lgs. 50/2016, del servizio di riqualificazione, adeguamento normativo e gestione degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio dei comuni in forma aggregata di Montano Lucino, Binago, Colverde, Lurate Caccivio, Oltrona san mamette e San Fermo della Battaglia (CO). Importo: 723.541 […]