4 Marzo 2021

Avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del d.lgs. n.50/2016 per l’affidamento in concessione della fornitura, installazione, manutenzione di almeno due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici detti “Electric Vehicle Charger” (EVC) nel Comune di Vicopisano (PI). Importo: 58.000 € Scadenza: 20/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno […]

