22 Dicembre 2020

Bando di gara per fornitura in opera gruppi di generazione presso centrale idroelettrica San Floriano a Bolzano. Durata del contratto d’appalto: fine: 28/02/2025. Ente appaltante: Alperia spa. Importo: 21.356.682 € Scadenza: 10/2/2021 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: