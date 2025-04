Fornitura di energia elettrica per le aziende sanitarie e per le altre pubbliche amministrazioni della regione Emilia-Romagna. Ente appaltante: Intercent–ER, Agenzia. Importo complessivo: 32.809.000 € Scadenza: 7/5/2025 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus