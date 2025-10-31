INFODATA ENERGIA

Fornitura energia elettrica per Siena Ambiente s.p.a.

Fornitura energia elettrica per Siena Ambiente s.p.a.

  31 Ottobre 2025

CATEGORIE:

Fornitura di energia elettrica per impianti e sedi di Siena Ambiente s.p.a. per l’anno 2026. Ente appaltante: Siena Ambiente S.p.a.

Importo: 2.174.923 €

Scadenza: 13/11/2025

 

