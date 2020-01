30 Gennaio 2020

La società Indecast srl del Comune di Castiglione delle Stiviere (MN) apre un avviso pubblico per l’individuazione di società cui affidare la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2021. Importo: n.d. Scadenza: 4 febbraio 2020 Bando (zip)