23 Maggio 2019

Il Comune di Sellia Marina (CZ) apre un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’espletamento di procedura negoziata per affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze comunali di pubblica illuminazione. Importo: 200.000 euro Scadenza: 7 giugno 2019 Il bando