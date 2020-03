16 Marzo 2020

Fornitura di energia elettrica per le utenze relative alla pubblica illuminazione e per tutti gli edifici di competenza del comune Farigliano (CN). L’appalto ha durata annuale. Fatturato minimo annuo globale: conseguito negli ultimi tre esercizi, per un importo di almeno 30.000.000 euro. Importo: n.d. Scadenza: 20 marzo 2020 Bando (zip)