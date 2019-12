9 Dicembre 2019

Il Comune di Laureana di Borrello (RC) ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione di operatori economici interessati ad avanzare un’offerta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per gli edifici e le reti di pubblica illuminazione del Comune. Importo: 230.000 euro Scadenza: 27 dicembre 2019 Il bando