9 Ottobre 2020

Fornitura di energia elettrica in media e bassa tensione dal 1.1.2021 al 31.12.2021 a tutte le aziendali in provincia di Napoli per complessivi 1 700 000 kWh. Ente appaltante: Compagnia Trasporti Pubblici spa. Importo: 500.000 € Scadenza: 12/11/2020 Bando – estratto (zip)