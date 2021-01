8 Gennaio 2021

Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per i consorziati CEV – Consorzio Energia Veneto, inizio il 01/05/2021 e fine il 31/12/2023. La gara suddivisa in 18 lotti. L’accordo è suddiviso in lotti geografici vista la distribuzione dei soci CEV sul territorio nazionale; i lotti sono indipendenti. Importo: 254.550.287 € Scadenza: […]

