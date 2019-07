2 Luglio 2019

L’Arca, agenzia regionale centrale acquisti, apre una gara per la fornitura di energia elettrica. La gara è suddiva in 4 lotti in Lombardia: Agenzie sanitarie Enti Locali Regione Lombardia ed Enti del Sistema Regionale ALER e altre Amministrazioni/Enti. Importo: 46.176.984,38 euro Scadenza: 23 luglio 2019 Il bando