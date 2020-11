18 Novembre 2020

Affidamento in concessione dei servizi di energia elettrica, della riqualificazione tecnologica, efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori energetici per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del comune di Galatone (LE), per la durata di 15 anni. Importo: 6.000.143 € Scadenza: 21/12/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi