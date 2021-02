15 Febbraio 2021

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura e sostituzione di inverter nell’impianto fotovoltaico Gusciana terra, nel Comune di Vestone (BS). Importo: 196.664 € Scadenza: 26/2/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

