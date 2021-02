12 Febbraio 2021

Fornitura e posa di corpi illuminanti interni ed esterni nella nuova sede del Gruppo CAP a Via Rimini a Milano. Ente appaltante: CAP Holding S.P.A. – Acque di Lombardia. Importo: 693.769 € Scadenza: 7/4/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

