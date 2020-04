9 Aprile 2020

Manifestazione di interesse per affidamento dei beni/servizi/lavori suddiviso in 2 lotti. lotto 1: fornitura e installazione n. 2 stazioni di ricarica per auto elettriche per Guardia di Finanza – Comando generale di Roma. Importo: 8.749 € Scadenza: 20 aprile 2020 Bando (zip)