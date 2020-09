28 Settembre 2020

Bando di gara per la fornitura di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in regime di libero mercato per le utenze della CIIP spa di Ascoli Piceno per il periodo da 1.1.2021 al 31.12.2020. Durata in giorni: 365. Importo: 4.300.000 € Scadenza: 17/11/2020 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi