11 Novembre 2020

Appalto per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per un periodo massimo di mesi 12 con decorrenza presunta dal 01/01/2021 e scadenza al 31/12/2021 suddivisa in n.2 lotti prestazionali. Gara suddivisa su due lotti. Lotto A: Fornitura utenze energivore MT. Lotto B: Fornitura altre utenze. Ente appaltante: Abbanoa spa Importo: 33.422.448 € Scadenza: 23/11/2020 Bando […]