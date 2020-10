1 Ottobre 2020

Avviso relativo all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per usi aziendali per l'annualità 2021. Ente appaltante: AMG Energia spa. Importo: 100.000 € Scadenza: 12/10/2020 Bando (zip)