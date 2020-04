29 Aprile 2020

Fornitura di energia elettrica, per utenze in media e bassa tensione diverse dalle domestiche e dell’illuminazione pubblica. Ente appaltante: Acquambiente Marche srl, con sede a Castelfidardo (AN). Importo: 1.365.000 euro Scadenza: 28 maggio 2020 Bando – estratto (zip)