28 Maggio 2020

Fornitura di energia elettrica per l’anno 2021. Suddivisa in 3 lotti. Lotto 1: altri usi in alta e media tensione. Lotto 2: Altri usi in bassa tensione. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa tensione. Appaltante: Società Consortile Energia Toscana CET scrl. Importo: 123.335.000 Scadenza: 26 giugno 2020 Bando (zip)