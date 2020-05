20 Maggio 2020

Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per la gestione del “S.I.I.” nei Comuni serviti dalle Società GORI S.p.a. e GE.SE.SA. S.p.a. in provincia di Napoli. Importo: 40.457.684 euro Scadenza: 3 giugno 2020 Bando – estratto (zip)