29 Ottobre 2020

Richiesta offerta per via telematica per la fornitura di energia elettrica con consegna in media tensione. Utenza: Cogeide spa di Mozzanica (BG). Il contratto di somministrazione ha la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2021. Importo: n.d. Scadenza: 18/11/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi