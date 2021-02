5 Febbraio 2021

Il Global Service Center delle Nazioni Unite a Brindisi lancia un bando di gara per l’affidamento per la fornitura di energia elettrica in media tensione alla sua sede situata a Brindisi. La durata del contratto sarà di 2 anni. Ente appaltante: United Nations Global Marketplace F.A.O. Importo: n.d. Scadenza: 3/3/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio […]

