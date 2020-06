23 Giugno 2020

Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a Villa Serena srl di Montefiascone (VT) per un anno a decorrere dal 1 /9/2020. Importo: n.d. Scadenza: 5/7/2020 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi